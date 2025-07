Ministros do partido israelense Likud pedem a Netanyahu que anexe Cisjordânia

Por Howard Goller

(Reuters) - Os ministros do gabinete do partido Likud do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediram nesta quarta-feira que Israel anexe a Cisjordânia ocupada por Israel antes do recesso do Knesset no final do mês.

Eles emitiram uma petição antes da reunião de Netanyahu na próxima semana com o presidente dos EUA, Donald Trump, onde as discussões devem se concentrar em um possível cessar-fogo de 60 dias em Gaza e em um acordo de libertação de reféns com o Hamas.