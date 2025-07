Onda de calor na Europa deixa 8 mortos conforme temperaturas do início do verão atingem recordes

TEMPESTADES À FRENTE, REATOR FECHADO

Itália, França e Alemanha alertaram sobre o risco de fortes tempestades devido ao aquecimento excessivo em atmosferas instáveis. Tempestades violentas nos Alpes franceses na noite de segunda-feira provocaram deslizamentos de terra, interrompendo o tráfego ferroviário entre Paris e Milão.

A empresa suíça Axpo desligou uma unidade de reator na usina nuclear de Beznau e reduziu pela metade a produção em outra usina na terça-feira devido à alta temperatura da água do rio.

A água é usada para resfriamento e outras finalidades nas usinas nucleares, e as restrições devem continuar enquanto as temperaturas são monitoradas.

O calor extremo provavelmente afetaria o crescimento econômico da região, que deveria desacelerar em meio ponto percentual em 2025, disse a Allianz Research em um relatório, comparando o custo financeiro de um dia com temperaturas superiores a 32°C a meio dia de greves.

Os cientistas dizem que as ondas de calor chegaram mais cedo este ano, elevando as temperaturas em até 10 °C em algumas regiões, pois o aquecimento dos mares levou à formação de um domo de calor em grande parte da Europa, prendendo as massas de ar quente.