Paramount faz acordo de US$16 mi com Trump sobre entrevista

As ações da Paramount subiram 0,5% nas negociações pré-mercado nesta quarta-feira.

Trump entrou com uma ação judicial de US$10 bilhões contra a CBS em outubro, alegando que a rede editou de forma enganosa uma entrevista que foi ao ar em seu programa de notícias "60 Minutes" com a então vice-presidente e candidata presidencial Kamala Harris para "inclinar a balança em favor do Partido Democrata" na eleição. Em fevereiro, Trump aumentou seu pedido de indenização para US$20 bilhões.

A CBS levou ao ar duas versões da entrevista de Harris, nas quais ela parece dar respostas diferentes à mesma pergunta sobre a guerra entre Israel e Hamas, de acordo com a ação movida no tribunal federal do Texas.

A CBS disse anteriormente que a ação judicial era "completamente sem mérito" e pediu a um juiz que rejeitasse o caso.

A equipe jurídica de Trump elogiou o acordo na quarta-feira. "Com esse acordo recorde, o presidente Donald J. Trump oferece outra vitória para o povo norte-americano", disse um porta-voz.

Um porta-voz da presidente da Paramount, Shari Redstone, não estava disponível para comentar.