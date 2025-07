Ucrânia busca conter avanços russos enquanto parte da ajuda dos EUA é interrompida

Por Anastasiia Malenko e Aleksandar Vasovic

KIEV (Reuters) - A Rússia fez incursões perto de duas cidades importantes para as rotas de abastecimento do Exército no leste da Ucrânia, disse um oficial militar ucraniano na quarta-feira, enquanto Moscou busca um avanço em uma ofensiva de verão em um momento de incerteza sobre o apoio dos Estados Unidos a Kiev.

Nas últimas semanas, a Rússia acumulou forças e, apesar das pesadas perdas, avançou nas áreas rurais de ambos os lados de Pokrovsk e Kostiantynivka, situadas em encruzilhadas que levam à linha de frente de cidades maiores no território controlado pela Ucrânia.