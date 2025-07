UE pressiona China a direcionar o Irã para acordo nuclear

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia pressionará a China nesta quarta-feira a usar sua influência como principal compradora de petróleo do Irã para pressionar Teerã a fazer um acordo sobre seu programa nuclear e diminuir a escalada do conflito no Oriente Médio.

Na esteira dos ataques aéreos israelenses e dos EUA ao Irã no mês passado, a União Europeia está buscando um acordo no qual Teerã concordaria com restrições duradouras ao seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções internacionais e dos EUA.

A UE participou das negociações do acordo nuclear de 2015 com o Irã, que Washington abandonou em 2018, e que eles esperam retomar. O Irã sempre afirmou que seu programa nuclear é pacífico e nega a busca por armas.