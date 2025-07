Arqueólogos no Peru revelam cidade de 3.500 anos que ligava a costa aos Andes

LIMA (Reuters) - Arqueólogos revelaram nesta quinta-feira uma cidade de 3.500 anos no Peru que provavelmente serviu como um centro comercial ligando as culturas da costa do Pacífico com as dos Andes e da Amazônia, florescendo na mesma época que as primeiras civilizações do Oriente Médio e da Ásia.

As imagens de drone divulgadas pelos pesquisadores mostram que o centro da cidade é marcado por uma estrutura circular em um terraço na encosta, com restos de edifícios de pedra e barro construídos a cerca de 600 metros acima do nível do mar.

O centro urbano, chamado Peñico, está localizado no norte da província de Barranca e foi fundado entre 1.800 e 1.500 a.C. Fica próximo ao local onde a civilização Caral, a mais antiga das Américas, se desenvolveu há 5.000 anos.