Câmara dos Deputados dos EUA aprova projeto de corte de impostos e gastos de Trump que vai à sanção

Também corta programas de saúde e da rede de segurança alimentar e zera dezenas de incentivos à energia verde. Deve acrescentar US$3,4 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões do país, de acordo com o não partidário Escritório do Orçamento do Congresso (CBO).

Apesar das preocupações com o custo do projeto de lei de 869 páginas e seu impacto nos programas de saúde, os republicanos se alinharam em grande parte para apoiá-lo, com apenas dois dos 220 republicanos da Câmara votando contra. O projeto de lei já foi aprovado no Senado, controlado pelos republicanos, pela margem mais estreita possível.

Os republicanos afirmaram que a legislação reduzirá os impostos dos norte-americanos em todo o espectro de renda e estimulará o crescimento econômico.

A deputada republicana Virginia Foxx, da Carolina do Norte, descreveu o projeto de lei como trazendo "alívio histórico de impostos para as famílias trabalhadoras. Investimento maciço para proteger as fronteiras de nossa nação. Captura de economias geracionais. Redução de desperdícios, fraudes e abusos em programas governamentais para que eles possam funcionar de forma mais eficiente".

Todos os democratas do Congresso votaram contra, criticando o projeto de lei como uma doação aos ricos que deixará milhões de pessoas sem seguro.

"O foco desse projeto de lei, a justificativa para todos os cortes que prejudicarão os norte-americanos comuns, é oferecer enormes incentivos fiscais aos bilionários", disse o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, em um discurso de oito horas e 46 minutos que foi o mais longo da história da Casa.