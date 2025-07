China nega ambições de ter bases militares nas ilhas do Pacífico

Por Kirsty Needham

SYDNEY (Reuters) - A embaixada da China em Fiji negou nesta quinta-feira que Pequim queira uma base militar ou uma esfera de influência nas ilhas do Pacífico, depois que o primeiro-ministro de Fiji, Sitiveni Rabuka, disse que as ilhas estavam tentando lidar com uma China poderosa que buscava espalhar sua influência.

"As alegações de que a China está estabelecendo uma base militar no Pacífico são narrativas falsas", disse um porta-voz da embaixada em um comunicado.