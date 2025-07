Ex-primeiro-ministro português Sócrates vai a julgamento em caso de corrupção

LISBOA (Reuters) - O ex-primeiro-ministro português José Sócrates compareceu a um tribunal nesta quinta-feira, no primeiro dia de um julgamento há muito adiado, no qual ele enfrenta acusações de corrupção que foram reapresentadas depois que um juiz as retirou há quatro anos.

Sócrates, 67 anos, que nega ter cometido qualquer delito, e seu advogado queriam que o julgamento fosse suspenso e que o juiz presidente fosse substituído, mas o Tribunal Penal Central de Lisboa rejeitou suas demandas.

"Quatro anos depois, o Estado me obriga a comparecer novamente ao tribunal para responder exatamente às mesmas acusações", disse Sócrates aos repórteres antes de entrar no prédio, acusando o tribunal de usar o pretexto de um erro administrativo para restabelecer as acusações e de manipular o estatuto de limitações.