EXCLUSIVO-Dissidentes russos presos pedem libertação como parte de acordo de paz com Ucrânia

As conversações em maio e junho sobre o fim da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia não fizeram progresso em direção a um cessar-fogo, apesar de uma promessa do presidente dos EUA, Donald Trump, de acabar com a guerra, mas os dois lados trocaram soldados capturados e mortos de guerra.

"Apelamos a ambos os lados das negociações entre a Rússia e a Ucrânia para que realizem imediatamente uma troca de prisioneiros de guerra e civis de acordo com a fórmula 'todos por todos', incluindo reféns civis ucranianos", diz a carta.

Entre os signatários está Alexei Gorinov, 63 anos, que em 2022 se tornou a primeira pessoa a ir para a prisão sob as leis aprovadas logo após a invasão da Ucrânia, que tornaram crime a divulgação de "informações falsas" sobre as Forças Armadas.

A mais jovem a assinar foi Darya Kozyreva, 19, condenada em abril a dois anos e oito meses de prisão por usar grafite e poesia do século 19 para protestar contra a guerra na Ucrânia.

Eles se colocaram ao lado de milhares de ucranianos que, de acordo com grupos de direitos humanos, foram detidos pela Rússia, principalmente em regiões da Ucrânia controladas pela Rússia.

"Há pelo menos 10.000 de nós -- prisioneiros políticos russos e reféns civis ucranianos. Todos nós somos punidos por uma coisa -- por tomar uma posição cívica", escreveram eles. Moscou não comentou sobre o suposto número.