Grupos de saúde criticam lei tributária de Trump e projetam danos a milhões de pessoas

Por Patrick Wingrove e Michael Erman

(Reuters) - Grupos de saúde criticaram nesta quinta-feira a aprovação do projeto de lei de corte de impostos e gastos do presidente dos EUA, Donald Trump, alertando que suas abrangentes disposições sobre assistência médica causarão danos generalizados a milhões de norte-americanos.

O projeto de lei reformulará o programa de saúde Medicaid do governo, que cobre cerca de 71 milhões de norte-americanos de baixa renda, introduzindo mudanças, incluindo requisitos de trabalho obrigatórios que devem deixar quase 12 milhões de pessoas sem seguro, de acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso.