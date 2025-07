Homem fere quatro pessoas em ataque a trem na Alemanha, diz polícia

MUNIQUE (Reuters) - Um homem atacou e feriu quatro pessoas nesta quinta-feira em um trem de alta velocidade no sul da Alemanha, a cerca de 70 quilômetros (43,5 milhas) da fronteira com a Áustria, antes de ser preso, disse a polícia.

O trem ICE 91 transportava cerca de 500 passageiros de Hamburgo, no norte da Alemanha, para Viena, capital da Áustria. O homem foi preso e a linha ferroviária foi fechada, segundo um comunicado da polícia.

"Hoje, por volta das 13h55 (8h55 pelo horário de Brasília), um homem feriu várias pessoas com objetos perigosos em um trem ICE que seguia em direção a Viena, pouco antes de Strasskirchen", disse um comunicado da polícia do estado da Baviera, no sul do país.