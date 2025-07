Incêndio na ilha grega de Creta desaloja mais de 1.000 pessoas em meio a onda de calor na Europa

Por Renee Maltezou e Angeliki Koutantou

ATENAS (Reuters) - Centenas de bombeiros combatiam incêndio nesta quinta-feira na ilha de Creta que queimou florestas e olivais e levou à retirada de mais de 1.000 pessoas, segundo as autoridades, destacando a vulnerabilidade da região a incêndios florestais destrutivos.

Ventos fortes e tempo seco criaram condições de incêndio na Grécia, dificultando os esforços das autoridades para domar os incêndios, no momento em que grande parte da Europa está sofrendo com a onda de calor do início do verão, que causou a morte de pelo menos oito pessoas na região.