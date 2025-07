Incêndio na Turquia se espalha para área residencial e mata homem acamado, diz agência

ISTAMBUL (Reuters) - Um incêndio florestal matou um homem acamado que estava sozinho em casa na província de Izmir, no oeste da Turquia, depois que se espalhou para uma área residencial, informou a agência de notícias estatal Anadolu na quinta-feira, a primeira vítima depois de quase uma semana de incêndios.

O homem, de 81 anos, foi morto no distrito de Odemis, onde os bombeiros combatiam incêndio pelo segundo dia, com vários helicópteros e outras aeronaves lançando água no terreno montanhoso em meio a fumaça.

As autoridades fecharam algumas estradas para a cidade turística de Cesme, no Mar Egeu, devido ao incêndio, informou a Anadolu. Emissoras de rádio e televisão mostraram imagens de chamas em partes da rodovia principal enquanto os caminhões-tanque chegavam.