Irã está comprometido com Tratado de Não-Proliferação Nuclear, diz chanceler

DUBAI (Reuters) - O Irã continua comprometido com o Tratado de Não-Proliferação Nuclear e seu acordo de salvaguardas, disse o ministro das Relações Exteriores do país, Abbas Araqchi, em publicação no X nesta quinta-feira.

"Nossa cooperação com a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica, órgão de vigilância da Organização das Nações Unidas) será canalizada por meio do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã por motivos óbvios de segurança e proteção", acrescentou Araqchi.

(Reportagem de Elwely Elwelly)