Lula visita ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner em prisão domiciliar

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES (Reuters) - Após participar das conversações comerciais do Mercosul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta quinta-feira a ex-presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner em seu apartamento em Buenos Aires, onde ela cumpre pena de seis anos por corrupção.

Lula não se reuniu em particular com o presidente libertário de direita da Argentina, Javier Milei, que o chamou anteriormente de "comunista" e "corrupto". Durante a cúpula em Buenos Aires e a primeira visita de Lula à Argentina desde que Milei assumiu o cargo, o Brasil assumiu a presidência rotativa do Mercosul.