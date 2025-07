Papa Leão tira férias e revive tradição secular

A Prefeitura e os empresários esperam que a estadia -- a primeira de um papa em 12 anos -- atraia turistas que desejam ver o novo líder da Igreja Católica Romana.

O Vaticano possui um palácio papal na localidade, incluindo vastos jardins em estilo renascentista, desde 1596, mas Francisco, que evitou grande parte da pompa e dos privilégios do papado, optou por não tirar férias, passando o verão em sua residência no Vaticano.

"O papa Leão nos deu um presente maravilhoso", disse Stefano Carosi, proprietário de uma cafeteria na praça principal da cidade. "O papa sempre foi importante aqui... porque ele atrai as pessoas."

O prefeito Alberto De Angelis afirmou que os moradores estão animados com a visita. "A presença dos papas em Castel Gandolfo sempre significou muita atividade, muito crescimento econômico", disse ele.

Embora se espere que Leão passe a maior parte de suas férias longe dos olhos do público, hospedando-se em um prédio de propriedade do Vaticano atrás de um muro fechado, os moradores e turistas terão a oportunidade de vê-lo nas celebrações religiosas nos dias 13 e 20 de julho.

Dezenas de papas passaram os meses de verão em Castel Gandolfo, onde é mais fresco do que em Roma, que tem sido sufocante em uma onda de calor no início do verão, com temperaturas que atingem mais de 37 graus Celsius.