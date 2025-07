Rússia se torna primeiro país a reconhecer governo Taliban do Afeganistão

A Rússia também via oportunidades comerciais e econômicas significativas, especialmente em energia, transporte, agricultura e infraestrutura.

"Acreditamos que o ato de reconhecimento oficial do governo do Emirado Islâmico do Afeganistão dará impulso ao desenvolvimento da cooperação bilateral produtiva entre nossos países em vários campos", disse o ministério.

O ministro das Relações Exteriores do Afeganistão, Amir Khan Muttaqi, disse em um comunicado: "Valorizamos essa medida corajosa tomada pela Rússia e, se Deus quiser, ela servirá de exemplo para outros países também".

Nenhum outro país reconheceu formalmente o governo Taliban que tomou o poder em agosto de 2021, quando as forças lideradas pelos EUA realizaram uma retirada caótica do Afeganistão após 20 anos de guerra. No entanto, China, Emirados Árabes Unidos, Uzbequistão e Paquistão designaram embaixadores em Cabul, em um passo em direção ao reconhecimento.

A medida russa representa um marco importante para o governo do Taliban, que busca aliviar seu isolamento internacional.

É provável que seja observada de perto por Washington, que congelou bilhões em ativos do banco central do Afeganistão e impôs sanções a alguns líderes seniores do Taliban, o que contribuiu para que o setor bancário do Afeganistão ficasse praticamente isolado do sistema financeiro internacional.