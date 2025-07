Antes de uma eleição-chave, presidente diz que moldavos têm o futuro da UE em suas mãos

CHISINAU (Reuters) - A presidente Maia Sandu disse nesta sexta-feira que os moldavos têm em suas próprias mãos o destino da candidatura do país à União Europeia, antes da eleição de setembro, na qual ela espera que seu partido pró-europeu mantenha o controle sobre o Parlamento.

Sandu, que quer que seu país, um dos mais pobres da Europa, entre na UE até 2030, estava falando no final da primeira cúpula do bloco de 27 nações com a Moldávia.

Seu Partido de Ação e Solidariedade (PAS) está lutando para manter sua maioria parlamentar na eleição contra um desafio do Partido Socialista pró-russo e seus aliados.