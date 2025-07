Campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa, Calderano fica fora de torneio nos EUA por problema com visto

"Segui o mesmo protocolo de todas as viagens anteriores que fiz aos Estados Unidos utilizando o meu passaporte português. Ao ser informado sobre a situação, mobilizei toda a minha equipe para conseguir um visto regular de emergência, mas, infelizmente, não houve tempo hábil", disse o atleta em seu site.

"É frustrante ficar fora de uma das mais importantes competições da temporada por questões que fogem do meu controle, especialmente vindo de resultados tão positivos."

O evento U.S. Smash é um dos destaques do ano da WTT, um órgão criado pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) para organizar competições comerciais para ampliar o apelo do esporte, com prêmios em dinheiro mais altos.

Os Estados Unidos também sediarão a Copa do Mundo de Futebol de 2026, enquanto Los Angeles será palco dos Jogos Olímpicos de Verão de 2028, com a participação de atletas de mais de 200 países.

A Reuters entrou em contato com o Departamento de Estado dos EUA para comentar o assunto. A ITTF não pôde ser contatada imediatamente para comentar o assunto.

(Reportagem de Karolos Grohmann)