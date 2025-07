China ajudou Paquistão com "informações em tempo real" no conflito com Índia, diz vice-chefe do Exército indiano

Por Sakshi Dayal

NOVA DÉLHI (Reuters) - A China deu a Islamabad "informações em tempo real" sobre as principais posições indianas durante o conflito mortal do Paquistão com seu vizinho em maio, disse o vice-chefe do Exército indiano nesta sexta-feira, pedindo atualizações urgentes para os sistemas de defesa aérea do país.

Os rivais com armas nucleares usaram mísseis, drones e fogo de artilharia durante os quatro dias de luta -- os piores em décadas -- desencadeados por um ataque em abril contra turistas hindus na Caxemira indiana que Nova Délhi atribuiu a Islamabad, antes de concordar com um cessar-fogo.