Defesas aéreas russas derrubaram dezenas de drones ucranianos, incluindo 2 perto de São Petersburgo

(Reuters) - As unidades de defesa aérea russas derrubaram dezenas de drones ucranianos em áreas amplamente dispersas do país, incluindo dois perto da segunda maior cidade do país, São Petersburgo, disseram autoridades.

Alexander Drozdenko, governador da região de Leningrado, nos arredores de São Petersburgo, escreveu no Telegram que dois drones foram derrubados em diferentes distritos ao sul da cidade.

Ele disse que não houve registro de feridos ou danos. As operações foram suspensas por um tempo no aeroporto Pulkovo de São Petersburgo.