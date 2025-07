EXCLUSIVO-China sinaliza que vai investir em fundo de florestas proposto pelo Brasil, dizem fontes

A proposta pode resolver um problema que, hoje, é um dos maiores impasses nas negociações sobre financiamento climático: a disputa entre países desenvolvidos e países emergentes sobre as responsabilidades de custear as medidas de adaptação, mitigação e preservação para evitar que o mundo aqueça além do limite de 1,5 grau Celsius.

Responsabilizados pela maior parte das causas do aquecimento global até hoje, os países desenvolvidos são também, pelo Acordo de Paris, quem deveriam arcar com esse custo. No entanto, tem crescido a exigência de que países emergentes com economias fortes, como a China -- que hoje é uma das maiores emissoras de gases do efeito estufa -- e países do Oriente Médio também façam contribuições.

A posição brasileira, compartilhada no Brics e com outros países do chamado Sul Global, é de não aceitar essa divisão de responsabilidade. No entanto, admitem fontes envolvidas nas negociações, está cada vez mais difícil se chegar aos valores necessários e as doações a fundo perdido, cada vez mais raras.

FINANCIAMENTO SEPARADO

O fundo, segundo uma outra fonte envolvida nas negociações e no planejamento do TFFF, é uma maneira de abrir caminho para que os países emergentes possam contribuir voluntariamente, sem serem atrelados às responsabilidades dos países ricos.

Por isso, inclusive, o fundo está sendo desenhado fora das negociações do clima, disse a fonte,