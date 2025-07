Grécia prende quadrilha que contrabandeava couro com cocaína da América Latina

A quadrilha havia montado um laboratório em Atenas para extrair a cocaína do couro, que havia sido seco com sal, disseram.

A polícia confiscou pelo menos 300 pacotes com sal misturado com cocaína e estimou a quantidade total de cocaína no laboratório em mais de 800 quilos.

Esse é o segundo caso na Grécia envolvendo cocaína colocada em peças de vestuário. No final de maio, a polícia desmantelou uma rede que estava contrabandeando roupas embebidas em cocaína líquida do Equador.

