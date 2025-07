Inundações no Texas matam pelo menos 13 pessoas e deixam mais de 20 meninas desaparecidas

Dalton Rice, administrador municipal de Kerrville, sede do condado, disse aos repórteres que a enchente extrema ocorreu antes do amanhecer, com pouco ou nenhum aviso, impedindo as autoridades de emitirem ordens de evacuação.

"Isso aconteceu muito rápido, em um período de tempo muito curto, que não poderia ser previsto, mesmo com o radar", disse Rice. "Isso aconteceu em menos de duas horas."

O Gabinete do Xerife do Condado de Kerr relatou que 13 pessoas foram encontradas mortas em "inundações catastróficas" na área.

O vice-governador do Texas, Dan Patrick, disse em uma entrevista coletiva no final da tarde que as autoridades estavam procurando por 23 meninas listadas como desaparecidas entre mais de 700 crianças que estavam em um acampamento de verão. O local foi varrido pelas águas da enchente por volta das 4h no horário local.

A maioria dos participantes do acampamento estava segura, disseram as autoridades, mas eles não puderam ser evacuados imediatamente porque as estradas ficaram intransitáveis devido às águas altas.

"Todos estão fazendo tudo o que podem para tirar essas crianças de lá", disse o juiz do Condado de Kerr, Rob Kelly, a principal autoridade local eleita, em uma coletiva de imprensa sobre o desastre.