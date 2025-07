Kremlin diz prestar muita atenção às declarações de Trump após ele expressar decepção com Putin

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta sexta-feira que a Rússia acompanha de perto todas as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois que o líder dos EUA disse que estava "muito decepcionado" com sua última conversa com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia.

Trump, que havia declarado com confiança na semana passada que Putin estava "procurando resolver" o conflito, disse após o telefonema de quinta-feira que ele não achava que o líder russo estava procurando parar a guerra.

Questionado sobre os comentários, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres: "É claro que estamos prestando muita atenção a todas as declarações do presidente Trump".