Ministro da Índia defende posição do Dalai Lama sobre sucessor e contradiz China

Kiren Rijiju, ministro de Assuntos Parlamentares e de Minorias da Índia, fez uma rara declaração sobre o assunto na quinta-feira, antes de visitar a base do Dalai Lama na cidade de Dharamshala, no norte da Índia, para o 90º aniversário do líder religioso no domingo.

"Ninguém tem o direito de interferir ou decidir quem será o sucessor de Sua Santidade, o Dalai Lama", disse Rijiju a repórteres, segundo a mídia indiana.

"Somente ele ou sua instituição tem a autoridade para tomar essa decisão. Seus seguidores acreditam profundamente nisso. É importante para os discípulos de todo o mundo que ele decida sua sucessão."

Rijiju, um budista praticante, será acompanhado por outras autoridades indianas nas comemorações de aniversário.

Em resposta às falas, o Ministério das Relações Exteriores da China advertiu a Índia na sexta-feira contra a interferência em seus assuntos internos às custas das relações bilaterais, pedindo que o país seja prudente em suas palavras e ações.

"Esperamos que o lado indiano compreenda plenamente a natureza altamente sensível das questões relacionadas ao Tibete e reconheça a natureza separatista anti-China do 14º Dalai Lama", disse a porta-voz Mao Ning em uma coletiva de imprensa regular.