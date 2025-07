Rússia ataca Kiev com o maior ataque de drones, horas após telefonema entre Trump e Putin

Kiev (Reuters) - A Rússia bombardeou Kiev com o maior ataque de drones da guerra, ferindo pelo menos 23 pessoas e danificando prédios em toda a capital, horas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, falou com o presidente russo, Vladimir Putin, disseram autoridades nesta sexta-feira.

As sirenes de ataque aéreo, o zumbido dos drones kamikaze e as detonações estrondosas reverberaram do início da noite até o amanhecer, quando a Rússia lançou o que a Força Aérea da Ucrânia disse ter sido um total de 539 drones e 11 mísseis.

Famílias se amontoaram em estações de metrô subterrâneas em busca de abrigo. Uma fumaça pairava sobre o centro da cidade.