Trump espera que Hamas decida em 24 horas sobre proposta de paz em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que provavelmente saberia em 24 horas se o grupo militante palestino Hamas concordou em aceitar o que ele chamou de "proposta final" para um cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza.

Trump também disse que conversou com a Arábia Saudita sobre a expansão dos Acordos de Abraão, o acordo sobre a normalização dos laços que seu governo negociou entre Israel e alguns países do Golfo durante seu primeiro mandato.

Trump disse na terça-feira que Israel havia aceitado as condições necessárias para finalizar um cessar-fogo de 60 dias com o Hamas, durante o qual as partes trabalharão para acabar com a guerra.