Trump e Zelenskiy discutem armas e escalada dos ataques russos

A decisão de Washington de suspender algumas remessas de armas para a Ucrânia provocou alertas de Kiev de que a medida enfraqueceria sua capacidade de defesa contra os ataques aéreos e os avanços da Rússia no campo de batalha. A Alemanha disse que está em negociações para comprar sistemas de defesa aérea Patriot para preencher a lacuna.

A conversa ocorreu um dia depois que Trump disse que teve um telefonema decepcionante com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

A Rússia bombardeou Kiev com o maior ataque de drones da guerra na capital, horas após a conversa de Trump com Putin na quinta-feira.

Zelenskiy chamou o ataque de "deliberadamente massivo e cínico".

Trump conversou com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, na quinta-feira, de acordo com a revista Spiegel, citando fontes do governo. Os dois líderes discutiram a situação na Ucrânia, incluindo o fortalecimento de suas defesas aéreas, bem como questões comerciais, informou a Spiegel nesta sexta-feira.

(Reportagem de Doina Chiacu, Tim Gardner e Max Hunder)