Holanda acusa Rússia de uso generalizado de armas químicas contra Ucrânia

O Ministério da Defesa da Rússia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário para esta reportagem. A Rússia negou o uso de munições ilegais e acusou a Ucrânia de fazer isso.

Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse na quarta-feira que o Serviço Federal de Segurança da Rússia descobriu um esconderijo ucraniano de dispositivos explosivos no leste do país contendo cloropicrina.

A Ucrânia tem negado consistentemente tais acusações.

A Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq), uma agência de desarmamento em Haia com 193 Estados membros, disse no ano passado que as acusações iniciais feitas por ambos os países eram "insuficientemente fundamentadas".

Não foi solicitada a realização de uma investigação completa, que deve ser iniciada pelos Estados membros.

Pelo menos três mortes na Ucrânia foram relacionadas ao uso de armas químicas, disse Brekelmans, enquanto mais de 2.500 pessoas feridas no campo de batalha relataram sintomas relacionados a armas químicas às autoridades de saúde ucranianas.