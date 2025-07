Carregando uma coroa de flores vermelhas, jogadores do Liverpool se juntam à família no funeral de Diogo Jota

Por Miguel Pereira

GONDOMAR, PORTUGAL (Reuters) - Carregando uma coroa de flores vermelhas com o número de sua camisa, os companheiros de equipe de Diogo Jota no Liverpool se juntaram a parentes e moradores de uma pequena cidade portuguesa neste sábado para o funeral do astro do futebol, que morreu com seu irmão em um acidente de carro na quinta-feira.

O capitão do clube, Virgil Van Dijk, o goleiro Caoimhin Kelleher e o técnico Arne Slot estavam entre os companheiros de equipe do Liverpool do passado e do presente que compareceram ao funeral em Gondomar para o atacante e seu irmão, André Silva.