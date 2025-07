Inundações repentinas deixam pelo menos 24 mortos no Texas; duas dúzias permanecem desaparecidas

As autoridades estaduais de gerenciamento de emergências haviam alertado, já na quinta-feira, que o oeste e o centro do Texas enfrentariam chuvas fortes e ameaças de inundações repentinas "nos próximos dias", citando as previsões do Serviço Nacional de Meteorologia antes do fim de semana do feriado.

Mas as previsões meteorológicas em questão "não previram a quantidade de chuva que vimos", disse W. Nim Kidd, diretor da Divisão de Gerenciamento de Emergências do Texas, em uma coletiva de imprensa na noite de sexta-feira.

As exibições de fogos de artifício do 4 de julho acabaram sendo canceladas em comunidades atingidas pelas enchentes em toda a região, incluindo Kerrville, onde o local para a comemoração planejada para a noite de sexta-feira do Dia da Independência dos EUA foi submerso pelo rio cheio de chuva.

