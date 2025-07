Negociador de tarifas do Japão manteve conversas aprofundadas com Lutnick, diz governo japonês

A Casa Branca se recusou a comentar, referindo-se apenas aos recentes comentários de Trump sobre o Japão.

Nesta semana, Trump criticou o Japão pelo que ele disse ser a relutância de Tóquio em importar arroz cultivado nos EUA e acusou o Japão de se envolver em um comércio "injusto" de automóveis.

De fato, o Japão importou volumes historicamente altos de arroz dos EUA nos últimos meses, já que o preço do arroz cultivado internamente disparou desde o ano passado.

Não ficou claro se Trump cumpriria sua promessa de pular as negociações comerciais com o Japão e enviar uma carta com uma taxa tarifária específica, além dos 10% já em vigor para a maioria dos parceiros comerciais. Na sexta-feira, ele disse que havia assinado cartas para 12 países e que elas seriam enviadas na segunda-feira, mas não as identificou.

(Reportagem de Kiyoshi Takenaka)