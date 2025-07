Oito migrantes são deportados de Djibuti para Sudão do Sul, segundo Homeland Security

Anteriormente, uma fonte do governo do Sudão do Sul disse que as autoridades dos EUA estavam no aeroporto aguardando a chegada dos migrantes.

O destino dos migrantes se tornou um ponto crítico na luta pela legalidade da campanha do governo Trump para impedir a imigração por meio de deportações de alto nível para os chamados "países terceiros", onde os migrantes dizem que enfrentam preocupações com a segurança, o que já passou duas vezes de tribunais inferiores para a Suprema Corte.

O Sudão do Sul há muito tempo é perigoso até mesmo para os residentes locais. O Departamento de Estado dos EUA aconselha os cidadãos a não viajarem para lá devido a crimes violentos e conflitos armados. As Nações Unidas disseram que a crise política do país africano poderia reacender uma guerra civil brutal que terminou em 2018.

Os oito homens, que, de acordo com seus advogados, são de Cuba, Laos, México, Mianmar, Sudão e Vietnã, argumentaram que suas deportações para o Sudão do Sul violariam a Constituição dos EUA, que proíbe punições cruéis e incomuns.

Eles estavam sob custódia dos EUA em Djibuti desde que um juiz federal de Boston, em maio, impediu o governo Trump de transferi-los imediatamente para o Sudão do Sul por questões de devido processo legal.

Após litígio adicional, a Suprema Corte na quinta-feira ficou do lado do governo, suspendendo esses limites.