Papa Leão toma primeira medida para tratar de abusos cometidos pelo clero católico

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Leão nomeou neste sábado um arcebispo francês como o novo líder da comissão do Vaticano sobre abuso sexual do clero, na primeira ação pública do pontífice norte-americano para enfrentar uma questão que prejudicou a credibilidade da Igreja global.

Thibault Verny, 59 anos, será o presidente da Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores e, ao mesmo tempo, continuará sendo o arcebispo de Chambery, no sudeste da França.