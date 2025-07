Trump diz que cartas tarifárias para 12 países foram assinadas e serão enviadas na segunda-feira

Na quinta-feira, Trump havia dito aos repórteres que esperava que um primeiro lote de cartas fosse enviado na sexta-feira, um feriado nacional nos Estados Unidos, embora a data tenha mudado.

Em uma guerra comercial global que abalou os mercados financeiros e desencadeou uma corrida entre os formuladores de políticas para proteger suas economias, Trump anunciou em abril uma tarifa básica de 10% e valores adicionais para a maioria dos países, alguns chegando a 50%.

No entanto, todas as tarifas, com exceção da taxa básica de 10%, foram posteriormente suspensas por 90 dias para dar mais tempo às negociações para garantir acordos.

Esse período termina em 9 de julho, embora Trump tenha dito na sexta-feira que as tarifas poderiam ser ainda mais altas - variando até 70% - com a maioria delas entrando em vigor em 1º de agosto.

"Assinei algumas cartas e elas serão enviadas na segunda-feira, provavelmente doze", disse Trump, quando perguntado sobre seus planos em relação às tarifas. "Diferentes quantias de dinheiro, diferentes quantias de tarifas."

Trump e seus principais assessores disseram inicialmente que iniciariam negociações com vários países sobre as taxas tarifárias, mas o presidente dos EUA desanimou com esse processo após repetidos reveses com os principais parceiros comerciais, incluindo o Japão e a União Europeia.