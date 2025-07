Trump diz que Ucrânia precisará de mísseis Patriot para sua defesa e repreende Putin

Por Andrea Shalal e Max Hunder

WASHINGTON/KYIV (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Ucrânia precisaria de mísseis Patriot para suas defesas, depois de falar com o presidente Volodymyr Zelenskiy na sexta-feira, e expressou frustração com o fracasso do presidente russo, Vladimir Putin, em acabar com os combates.

Trump disse aos repórteres a bordo do Air Force One que teve uma boa conversa com Zelenskiy, repetindo que estava "muito infeliz" com sua conversa com Putin um dia antes, devido ao que ele chamou de recusa do líder russo em trabalhar em um cessar-fogo.