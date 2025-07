Brics defendem pagamento de direito autoral para uso em IA

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - Em uma declaração específica sobre inteligência artificial, os países do Brics irão defender o pagamento de direitos autorais e a proteção de propriedade intelectual de conteúdos usados para alimentar modelos de IA, em um movimento que promete abrir mais uma frente de disputa do bloco de países emergentes com as nações do G7.

"É necessária uma abordagem equilibrada para proteger a propriedade intelectual e salvaguardar o interesse público... A proteção adequada dos direitos de propriedade intelectual e, em particular, dos direitos autorais contra o uso não autorizado da IA deve estar em vigor para evitar a coleta excessiva de dados, permitindo mecanismos de remuneração justa", diz o documento, que será divulgado na tarde deste domingo durante reunião de cúpula do Brics no Rio de Janeiro.