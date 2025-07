Número de mortos em enchentes no Texas chega a 59, incluindo 21 crianças

Por Sergio Flores e Rich McKay e Tim Reid

HUNT, TEXAS (Reuters) - O número de mortos em enchentes catastróficas no Texas chegou a 59 neste domingo, incluindo 21 crianças, informou a polícia, enquanto as buscas por meninas desaparecidas de um acampamento de verão entravam no terceiro dia.

Larry Leitha, xerife do Condado de Kerr, em Texas Hill Country, epicentro das enchentes, disse que 11 meninas e uma conselheira continuam desaparecidas de um acampamento perto do Rio Guadalupe, que transbordou após chuvas torrenciais que atingiram a região central do Texas na sexta-feira, feriado do Dia da Independência dos EUA.