Israel emitirá 54.000 avisos de convocação para estudantes ultraortodoxos

Os membros dos 21% da população árabe de Israel são, em sua maioria, isentos, embora alguns sirvam.

Uma declaração do porta-voz militar confirmou as ordens no domingo, no momento em que a mídia local informava sobre os esforços legislativos de dois partidos ultraortodoxos da coalizão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para chegar a um acordo.

A questão da isenção tornou-se mais controversa à medida que as forças armadas de Israel, nos últimos anos, enfrentaram tensões devido aos confrontos simultâneos com o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e o Irã.

Os líderes ultraortodoxos da frágil coalizão de Netanyahu expressaram preocupações de que a integração de estudantes de seminários em unidades militares ao lado de israelenses seculares, inclusive mulheres, poderia comprometer sua identidade religiosa.

A declaração militar prometeu garantir condições que respeitem o modo de vida ultraortodoxo e desenvolver programas adicionais para apoiar sua integração nas forças armadas. Ela disse que os avisos seriam publicados este mês.

(Reportagem de Howard Goller)