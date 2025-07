Líderes do Brics se reúnem em cúpula no Rio para defender reformas e multilateralismo

Ainda assim, muitos chefes de Estado se reunirão para discussões no Museu de Arte Moderna do Rio no domingo e na segunda-feira, incluindo o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa.

Mais de 30 nações manifestaram interesse em participar do Brics, seja como membros plenos ou parceiros.

INFLUÊNCIA CRESCENTE

O Brasil, que também sediará a cúpula climática da ONU COP em novembro, aproveitou os dois encontros para destacar a seriedade com que as nações em desenvolvimento estão lidando com as mudanças climáticas, enquanto Trump freou as iniciativas climáticas dos EUA.

Tanto a China quanto os Emirados Árabes Unidos sinalizaram, em reuniões com o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, no Rio de Janeiro, que planejam investir no Fundo Florestas Tropicais para Sempre, de acordo com duas fontes com conhecimento das discussões sobre o financiamento da conservação de florestas ameaçadas de extinção em todo o mundo.

A expansão do Brics adicionou peso diplomático ao encontro, que aspira a falar pelas nações em desenvolvimento em todo o Sul Global, fortalecendo os pedidos de reforma de instituições globais, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas e o Fundo Monetário Internacional (FMI).