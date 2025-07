Musk deve ficar fora da política, diz secretário do Tesouro dos EUA

Musk gastou milhões de dólares para financiar o esforço de reeleição de Trump em 2024 e, por um tempo, apareceu regularmente ao lado do presidente no Salão Oval da Casa Branca e em outros lugares. A discordância entre eles sobre o projeto de lei de gastos levou a um desentendimento que Musk tentou consertar brevemente, sem sucesso.

O projeto de lei, que corta impostos e aumenta os gastos com defesa e segurança nas fronteiras, foi aprovado na semana passada por votos partidários em ambas as câmaras do Congresso. Os críticos afirmaram que ela prejudicará a economia dos EUA ao aumentar significativamente o déficit orçamentário federal.

Trump disse que Musk está insatisfeito porque a medida, que Trump sancionou como lei na sexta-feira, retira os créditos de energia verde para os veículos elétricos da Tesla. O presidente ameaçou retirar bilhões de dólares que a Tesla e a SpaceX recebem em contratos e subsídios do governo em resposta às críticas de Musk.

Bessent sugeriu que Musk tem pouca influência sobre os eleitores que, de acordo com o chefe do Tesouro, gostavam mais do Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Musk, do que da própria pessoa mais rica do mundo.

"Os princípios do DOGE eram muito populares", disse Bessent. "Acho que, se você olhar as pesquisas, Elon não era."

(Reportagem adicional de Gnaneshwar Rajan e Brendan O'Brien)