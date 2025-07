Tripulação abandona navio atacado no Mar Vermelho, diz agência marítima

O ataque de domingo ocorreu a 51 milhas náuticas a sudoeste da cidade portuária de Hodeidah, no Iêmen, informaram a UKMTO e a Ambrey.

Os houthis do Iêmen , alinhados com o Irã, lançaram mais de 100 ataques contra navios a partir de novembro de 2023, dizendo que estavam agindo em solidariedade aos palestinos por causa da guerra de Israel com o Hamas.

Durante esse período, o grupo afundou dois navios, apreendeu outro e matou pelo menos quatro marinheiros em uma ofensiva que interrompeu o transporte marítimo global, forçando as empresas a mudar de rota, levando os EUA a intensificar os ataques contra o grupo este ano.

Em maio, o presidente Donald Trump anunciou que os EUA parariam de bombardear os Houthis no Iêmen, dizendo que o grupo havia concordado em parar de interromper importantes rotas de navegação no Oriente Médio.

Segundo o acordo, nem os EUA nem os houthis teriam como alvo um ao outro, incluindo navios americanos no Mar Vermelho e no Estreito de Bab al-Mandab, disse Omã em um comunicado na época.

Mais tarde, em junho, os Houthis do Iêmen ameaçaram atacar navios americanos no Mar Vermelho se Washington se envolvesse em ataques israelenses contra o Irã. Eles não especificaram se cumprirão a ameaça depois que os EUA atacaram as instalações nucleares iranianas no mês passado.