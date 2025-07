Negociadores do Brics resolvem impasses e fecham declaração de líderes

A linguagem para tratar da crise no Oriente Médio, com os ataques de Israel ao Irã e a situação na Faixa de Gaza foram um pontos que estavam dificultando as negociações, com alguns países pedindo um tom mais duro do que o usado até agora.

De acordo com uma fonte envolvida nas negociações, o texto foi além do acordado pelos ministros das relações exteriores, em abril. Na época, ainda antes dos ataques de Israel ao Irã, um dos novos membros do Brics, a linguagem usada foi de que os ministros "expressaram séria preocupação" com os conflitos na região e a situação no território Palestino.

O avanço da crise, envolvendo ainda um membro do bloco, a cobrança por uma linguagem mais dura tomou tempo dos negociadores, mas chegou-se a uma "solução possível", disse a fonte.

Outro ponto difícil resolvido na madrugada foi a questão da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o mesmo que impediu a publicação de uma declaração da reunião de chanceleres, em abril. Isso porque os novos membros africanos do bloco se recusavam a apoiar o nome da África do Sul como candidato a uma vaga do continente em um hipotético conselho de segurança reformado.

Segundo uma fonte próxima às negociações, apesar das dificuldades, houve um avanço em relação a Cúpula de Kazan e foi possível incluir o apoio a Brasil e Índia, deixando aberto o apoio a um país africano, em um consenso da região.

Fontes ouvidas pela Reuters reiteram que há uma proximidade de pensamento em vários temas, mesmo com as dificuldades impostas pela rápida expansão do bloco, que dobrou de tamanho com a entrada de seis novos membros a partir de 2024 para incluir Egito, Etiópia, Indonésia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.