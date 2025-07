Primeiro-ministro israelense diz que Trump pode ajudar a fechar um acordo de cessar-fogo

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse acreditar que suas discussões com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira, ajudariam a avançar as conversas sobre a libertação de reféns em Gaza e o acordo de cessar-fogo que os negociadores israelenses retomaram no Qatar no domingo.

Os negociadores israelenses que participam das negociações de cessar-fogo têm instruções claras para chegar a um acordo de cessar-fogo sob condições que Israel aceitou, disse Netanyahu no domingo antes de embarcar em seu voo para Washington.

"Acredito que a discussão com o presidente Trump pode certamente ajudar a avançar esses resultados", disse ele, acrescentando que estava determinado a garantir o retorno dos reféns mantidos em Gaza e a remover a ameaça do Hamas a Israel.