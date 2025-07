Putin diz que globalização liberal está obsoleta e que futuro pertence a emergentes

"Tudo indica que o modelo de globalização liberal está se tornando obsoleto", disse Putin em comentários televisionados. "O centro da atividade empresarial está se deslocando para os mercados emergentes."

Putin também conclamou os países do Brics a intensificar a cooperação em uma série de esferas, incluindo recursos naturais, logística, comércio e finanças.

Os cinco principais membros do Brics -- Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul -- respondem por mais de US$28 trilhões em Produto Interno Bruto nominal em termos de dólares, enquanto o Grupo dos Sete responde por mais de US$51 trilhões, de acordo com o Fundo Monetário Internacional.

Grande parte da influência econômica do Brics, que também inclui o Egito, a Etiópia, a Indonésia, o Irã e os Emirados Árabes Unidos, no entanto, vem da China, que responde por mais de 60% da influência combinada dos membros do grupo.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)