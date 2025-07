Ataques russos de drones em Kharkiv deixam dezenas de feridos

Em Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, pelo menos 17 pessoas ficaram feridas e dezenas de prédios residenciais e um prédio universitário foram danificados em um ataque de drones pela manhã, disse o governador Ivan Fedorov na segunda-feira. Uma pessoa foi morta na cidade de Odessa, no sul do país, segundo autoridades regionais.

A Rússia matou milhares de civis ucranianos em ataques aéreos durante a guerra. A Rússia diz que não tem como alvo os civis diretamente, embora tenha como alvo a infraestrutura que, segundo ela, apoia o esforço de guerra da Ucrânia. A Ucrânia também matou um número menor de civis em ataques ao território russo e a partes da Ucrânia sob controle russo.

Zelenskiy pediu aos parceiros ocidentais de Kiev que cumpram as promessas de reforçar as defesas ucranianas.

"Estamos contando fortemente com nossos parceiros para cumprir integralmente o que foi acordado", escreveu Zelenskiy no X. "A defesa aérea continua sendo prioridade para proteger vidas."

(Reportagem de Vitalii Hnidyi em Kharkiv, Lidia Kelly em Varsóvia e Anna Pruchnicka em Gdansk)