Brasil não fez nada contra os EUA e considera país grande parceiro, diz Amorim à CNN Brasil

"O Brasil é um dos poucos países que têm déficit (comercial) com os EUA. Então eu acho, sinceramente, que se eles começarem a aplicar tarifa no Brasil, é um tiro no pé."

As falas de Amorim vêm um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar impor tarifas comerciais adicionais de 10% aos países que se alinharem às políticas do Brics, que ele avaliou como contrárias aos EUA.

"Qualquer país que se alinhe às políticas antiamericanas do Brics terá de pagar uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política. Obrigado por sua atenção a esse assunto!", disse Trump em uma postagem na plataforma Truth Social.

Trump não esclareceu a referência às "políticas antiamericanas" em sua publicação.

(Por Eduardo Simões e Fernando Cardoso, em São Paulo)