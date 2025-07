Brics pedem que países ricos financiem transição climática global

Em uma nota conjunta publicada no domingo, os Brics condenaram os ataques militares ao Irã e a Gaza, mas não chegaram a uma posição unificada sobre quais países deveriam ter assentos em um Conselho de Segurança das Nações Unidas reformado. Somente a China e a Rússia apoiaram a inclusão do Brasil e da Índia no conselho.

Líderes como o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa se reuniram no Rio para discutir as tensões econômicas e geopolíticas. Mas o peso político da reunião foi reduzido pela decisão do presidente chinês Xi Jinping de enviar o premiê Li Qiang em seu lugar.

(Reportagem adicional de Rodrigo Viga Gaier)